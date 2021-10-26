"Ростех" заканчивает испытания аппарата ИВЛ, подходящего для домашних условий

Сотрудники государственной корпорации "Ростех" заканчивают тестировать ее новую разработку – переносной аппарат для искусственной вентиляции легких "Авента-Вита". Прорывной особенностью прибора пресс-служба компании называет возможность его домашнего использования: раньше в России подобного оборудования не выпускалось. Достоинствами разработки также называются его независимость от внешних источников питания, способность функционировать при перепадах напряжения и малый вес. Аппарат, сконструированный на Уральском приборостроительном заводе и уже готовый к серийному производству, подходит пользователям всех возрастов.

"Устройство оснащено упрощенной системой управления – пользоваться им могут люди без медицинского образования. При этом разработчиками предусмотрены и сложные программы лечения, настройку которых способны выполнить лишь опытные врачи-реаниматологи", - рассказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

Он обратил внимание на то, что российская разработка по своему технологическому уровню годится в конкуренты западным аналогам, но стоит при этом значительно дешевле.

фото: rostec.ru