В РФ зафиксировали новый антирекорд суточной смертности от коронавируса: 1106 случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 36 446 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на полторы тысячи случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 1106 человек, что является абсолютным антирекордом, а сумели поправиться 26 973 пациента.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 6074 новых больных, в Петербурге – 2735 (на 42 больше, чем накануне), в Подмосковье – 2930. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 2929 человек с коронавирусом и скончались 72 (накануне – 65).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.