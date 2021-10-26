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Новости 12:40

В Псковской области занято более 80% мест инфекционного коечного фонда

фото ЗакС политика В Псковской области занято более 80% мест инфекционного коечного фонда

Эпидемиологическая обстановка в Псковской области становится все более критической, о чем доложил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников. Один из признаков плохого положения дел состоит в приближающейся нехватке медицинских мощностей.

"Ситуация с распространением COVID-19 остается крайне напряженной, коечный фонд загружен более чем на 80%", - сообщил чиновник.

При этом после поступления новой партии "Спутника V" каждый муниципалитет имеет достаточный запас вакцины. В регионе, где проживает около 620 тысяч граждан, на сегодняшний первично привились от коронавируса 200 тысяч, а вторую инъекцию сделали 189 тысяч человек. Как и в Петербурге, в Псковской области на период с 30 октября по 7 ноября закроют культурные и развлекательные учреждения и заведения. Тогда же заработает система QR-кодов.


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