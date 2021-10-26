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Новости 12:45

Член ТИК проиграл суд Горизбиркому из-за списков избирателей

фото ЗакС политика Член ТИК проиграл суд Горизбиркому из-за списков избирателей

Октябрьский районный суд Петербурга 25 октября отказал в удовлетворении иска члена ТИК № 29 с правом решающего голоса Евгения Прокопенко к Горизбиркому. Об этом он сам сообщил ЗАКС.Ру. 

Член комиссии требовал признать незаконным решение городской комиссии об отсутствии полномочий Прокопенко ознакомиться со списком избирателей на выборах депутатов Заксобрания на УИК № 2151. Результаты голосования на этом участке позже признали недействительными. 

Прокопенко утверждает, что Горизбирком не рассмотрел вопрос о признании незаконным бездействия ТИК № 63, который не уведомил его о рассмотрении его жалобы, а также то, что ГИК вышел за рамки обращения и признал незаконными его действия. Он намерен подать апелляцию в вышестоящий суд.  

- Суд подтвердил, что не было полномочий ознакомления с документами по Законодательному собранию, подтвердив, что только Горизбирком может признавать незаконными действия члена комиссии вне зависимости от наличия жалобы. Просто по своему желанию, - рассказал член ТИК. 

Ранее Горизбирком частично удовлетворил жалобу Прокопенко и признал его право изучить списки избирателей на выборах депутатов Государственной думы, но подтвердил правомерность отказа ознакомления со списками по выборам в Законодательное собрание, так как Прокопенко состоит в комиссии, которая выполняет функции окружного избиркома, ответственного только за думские выборы. 

Прокопенко рассказал, что во время выборов ЧПРГ УИК № 2151 сообщил ему о якобы случившемся вбросе голосов на участке. Он вместе с коллегами из других территориальных избиркомов и членами мониторинговой рабочей группы уполномоченного по правам человека приехал на участок, чтобы проверить количество бюллетеней и ознакомиться со списком избирателей. Комиссия отказалась показывать книги избирателей. Позже итоги голосования на этом участке были признаны недействительными. В урнах и сейф-пакетах оказалось больше бюллетеней, чем было выдано на руки.


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