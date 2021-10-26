Суд оштрафовал АБН за публикацию о бизнесмене Трабере

Суд в Петербурге счел недостоверными сведения, изложенные в публикации Агенства бизнес новостей (АБН), которая посвящена известному петербургскому предпринимателю Илье Траберу. Издание обязали опубликовать опровержение и выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Истец между тем настаивал на сумме в 5 млн рублей.

В публикации, ставшей предметом разбирательства, Траберу приписывались контакты с петербургскими авторитетами уголовного мира 1990-х годов. На заседание вызвали журналистов "Дождя"*, чьи материалы использовались в статье АБН, но те не явились.

"Отметим тенденцию – на наш взгляд к изданиям все чаще стали предъявлять судебные иски именно за цитирование материалов других СМИ (до этого случая с подобным мы уже сталкивались, но стороны пришли к взаимопониманию). Во избежание домыслов уточняем: к первоисточникам данных – коллегам и представителям иностранной прокуратуры – за подтверждением мы обращались, но поддержки не нашли", - прокомментировало информагентство.

Отметим, что нынешним летом из-за фильма о Трабере, выпущенного четыре года назад, силовики проводили обыски у его авторов Романа Баданина* и Марии Жолобовой.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов