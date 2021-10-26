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Новости 14:21

Смольный не разрешил муниципалам МО "Смольнинское" заседать в "Невской ратуше"

фото ЗакС политика Смольный не разрешил муниципалам МО "Смольнинское" заседать в "Невской ратуше"

Администрация губернатора Петербурга 26 отказала муниципальному депутату МО "Смольнинское" Никите Юфереву в просьбе проводить заседания совета в деловом квартале "Невская ратуша". Ответ Смольного от 26 октября мундеп опубликовал на своей странице в Facebook. 

Председатель комитета территориального развития Андрей Чапуров на запрос Юферева ответил, что в соответствии с законом вопросы организации деятельности совета находятся в компетенции аппарата МО "Смольнинское". 

"На суде по иску прокуратуры о роспуске прокурор плакал, что депутаты ничего не сделали, чтобы заседать не на крыльце, никуда не обращаются, губернатору не пишут, помещений не просят. Хотя мы регулярно пишем этому же самому прокурору. Вот написали губернатору. Ратуша как раз находится на территории Смольнинского", прокомментировал отказ Юферев. 

Напомним, сейчас в Смольнинском районном суде продолжается разбирательство по иску прокуратуры Центрального района о роспуске муниципального совета из-за того, что депутаты не проводили правомочных собраний больше трех месяцев. С января 2021 года депутатов не пускают в здание муниципалитета из-за конфликта, от чего тем приходится собираться на крыльце здания.  

Конфликт муниципальных депутатов с руководством МО "Смольнинское" продолжается с 2019 года. Ранков, нежелающий сотрудничать с избранниками от "Умного голосования", не появляется на заседаниях.

Константин Леньков, фото - biznes-centr-nevskaya-ratusha-spb.ru


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Упоминаемые персоны
Ранков Григорий Михайлович 
Юферев Никита Андреевич 

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