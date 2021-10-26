В Казани бывшему заключенному удалось отсудить у ФСИН 100 тысяч рублей

Суд в Татартане занял сторону бывшего заключенного, который оспаривал свое пребывание в колонии дольше положенного срока, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. В результате ФСИН оштрафовали за 100 тысяч рублей.

Суть конфликта в том, что осужденному мужчине в августе 2019 года снизили срок заключения, в связи с чем его должны были выпустить на свободу 5 октября того же года. Тем не менее, судебные документы дошли до пенитенциарного учреждения только в конце октября. Истец смог освободиться только 13 ноября, "пересидев" в колонии сорок дней. В ходе разбирательства представители администрации колонии заявили, что до 13 ноября по его делу никаких бумаг от суда не получали.