Вице-губернатор Петербурга Соколов прокомментировал публикацию ИА "Панорама"

Информация о том, что в выходные дни проезд в метрополитене подорожает в 10 раз, а в наземном – в 5 – не соответствует действительности, заявил заместитель губернатора Петербурга Максим Соколов на своей странице "ВКонтакте" 26 октября.

"Такая "новость" вызвала справедливое негодование у петербуржцев. Это фейк! Тарифы были определены в прошлом году – они остаются прежними! Официально заявляю: стоимость проезда в метрополитене и наземном транспорте не изменится", - написал чиновник.

Информация о якобы значительном повышении цен на проезд в общественном транспорте в нерабочий период и приостановке всех проездных билетов на это время двумя днями ранее появилась на юмористическом сайте "ИА "Панорама", на котором выкладывают пародии на новости. Позже комитет по транспорту Петербурга заверил, что в период ограничений общественный транспорт будет работать в штатном режиме, соблюдая график выходного дня.