Мурашко призвал ужесточить коронавирусные ограничения в 13 регионах России

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в 13 регионах России нужно ужесточить коронавирусные ограничения и увеличить число инфекционных коек, передает "Интерфакс".

Мурашко перечислил ряд регионов: это Удмуртия, Адыгея, Чувашия, Марий Эл, Чукотка, Приморье, а также Смоленская, Ульяновская, Саратовская, Омская, Рязанская, Владимирская и Самарская области. Он поблагодарил те субъекты федерации, где нерабочие дни ввели с 25 октября — раньше, чем предполагает указ президента. По словам Мурашко, в регионах, где уже ввели ограничения, темпы прироста заболевших снизились до 10-10,5% в неделю.

Также Мурашко указал на высокие риски некоторых регионов по общему количеству пациентов и подготовленных для них коек. Среди субъектов с наибольшими рисками по оказанию медицинской помощи пациентам министр выделил Татарстан, Ивановскую, Оренбургскую, Воронежскую, Саратовскую, Липецкую области и Удмуртию. По его словам, в этих регионах "системы здравоохранения находятся в максимальном напряжении".

Глава Минздрава обратил внимание на то, что особенностью этой волны коронавируса стало быстрое развитие тяжелого течения заболевания и экстренной госпитализации у непривитых граждан. По данным ведомства, в России госпитализированы с коронавирусом около 268,5 тысячи человек, 11% из них находятся в тяжелом состоянии. Всего, по словам Мурашко, коронавирусом болеют свыше 1,3 млн россиян, и это больше, чем на прошлом пике заболеваемости.