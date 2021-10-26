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Новости 15:57

Проезд по ЗСД подорожает с 10 ноября

фото ЗакС политика Проезд по ЗСД подорожает с 10 ноября

Проезд по Западному скоростному диаметру подорожает для обладателей транспондеров с 10 ноября, сообщили представители "Магистрали Северной столицы".

Повышение цен коснется лишь пользователей транспондеров, применяемых в рамках системы платности Flow+ (Базовый тариф "Транспондер"). Тарифы при оплате наличными и банковскими картами останутся неизменнными, как и тарифные опции, в том числе безлимитный абонемень.

Изменения сократят максимальные скидки на проезд по ЗСД при использовании транспондеров, но сохранят ее существенной, пообещали в компании. В среднем скидка снизится с 66% до 58% в сравнении с базовым тарифом. При этом стоимость проезда по части маршрутов сохранится.

Цены проезда по ЗСД с полуночи 10 ноября составят: 

  • Богатырский проспект – набережная Макарова: 101 рублей (не изменится);
  • набережная Макарова – КАД (Юг): 200 рублей (сейчас 168);
  • КАД (Юг) – Благодатная улица: 79 рублей (не изменится);
  • КАД (Юг) –Богатырский проспект: 295 рублей (сейчас 248);
  • КАД (Юг) – КАД (Север): 317 рублей (сейчас 248);
  • КАД (Юг) – "Скандинавия": 332 рубля (сейчас 279 рублей).

 

фото: nch-spb.com


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