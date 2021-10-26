В поликлиниках Петербурга осталось мало талонов на вакцинацию от коронавируса в октябре

В поликлиниках Петербурга осталось мало талонов на вакцинацию от коронавируса, запись до конца октября на портале "Здоровье петербуржца" предлагают менее десятка медицинских организаций, обратил внимание "Интерфакс".

Записаться пока можно на вакцинацию до конца октября в поликлиники №№ 106, 93, 21, 122, 60, 17 и клинику при Николаевской больнице. По 29 адресам через портал можно записаться на вакцинацию с 1 по 8 ноября. В большинстве пунктов — по 38 адресам — талоны доступны только через две недели, из них свыше 20 поликлиник предлагают запись только во второй половине ноября.

При этом при попытке записаться на вакцинацию через портал госуслуг система информирует, что из 104 медицинских организаций города доступных талонов не осталось ни у одной. При этом в работе информационных систем Миздрава фиксируют сбои: там предупреждают о возможном появлении записи к врачу и на вакцинацию.

Согласно порталу "Здоровье петербуржца", лишь в 23 поликлиниках и их отделениях свободных талонов нет. При этом есть технические сбои: система выдает данные по поликлинике № 99, одновременно сообщая об отсутствии талонов и о наличии тысячи свободных слотов. В комитете по здравоохранению пояснили, что сбои могут наблюдаться со стороны медорганизаций, которые вовремя не вводят свое расписание в систему.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса. На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.