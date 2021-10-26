Депутаты МО "Южно-Приморский" снова не смогли выбрать нового главу

Депутаты муниципального образования "Южно-Приморский" 26 октября провели заседание по выборам главы округа. Трансляция совещания проходила на странице муниципалитета "ВКонтакте".

Свои кандидатуры в руководители "Южно-Приморский" выдвинули и. о. главы и представитель КПРФ Юрий Епифанцев и самовыдвиженец Александр Часнык. Депутат от КПРФ Ирина Низовцева, которая в прошлый раз предлагала избрать ее руководителем совета, 26 октября заседание не посетила.

Всего в муниципалитете 9 депутатов, но на собрании присутствовали 7 человек. Их голоса разделились: Епифанцев набрал четыре голоса, а Часнык – три. Однако для избрания необходимо заручиться поддержкой как минимум шести мундепов.

И. о. главы муниципалитета отметил, что результат выборов очевидный. Он предложил коллегам позже назначить дату нового голосования за руководителя муниципалитета.

Напомним, прошлый глава "Южно-Приморского" Андрей Алескеров в сентябре 2021 года стал депутатом Законодательного собрания Петербурга. Он сложил полномочия мундепа 24 сентября, а исполнение обязанностей главы возложили на его заместителя Епифанцева.

София Саттарова