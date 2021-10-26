Вице-спикер Бондаренко пообещал заняться вопросом посадок в муниципалитетах

Заместитель председателя Законодательного собрания Петербурга Николай Бондаренко ("Единая Россия") намерен начать работу над поправками в городской закон о зеленых насаждения общего пользования (ЗНОП), сообщили в ЗакСе.

В настоящее время муниципалы могут проводить санитарные рубки деревьев на земле местного значения. Снос аварийных или больных деревьев и кустарников можно проводить на всей подведомственной территории. Однако компенсационное озеленение могут организовать только в пределах ЗНОП местного значения.

При этом в органах местного самоуправления утверждают, что в уже существующих ЗНОП высаживать растительность излишне, но есть потребность в деревьях и кустарниках в других местах на территории муниципалитетов. Кроме того, закон ограничивает местные власти в вопросе выбора породы деревьев.

"В ближайшее время начнем работу над поправками в закон", – пообещал Бондаренко.

Напомним, ранее вице-спикер обсудил благоустройство с главами муниципалитетов и местных администраций МО "Коломяги", "Комендантский аэродром", "Юнтолово" и "Озеро Долгое".