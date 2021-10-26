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Новости 18:09

Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве  организовать проверку из-за слов рэпера Моргенштерна о Дне Победы, сообщается на сайте СК.

Моргенштерн в интервью Ксении Собчак на ее ютуб-канале выразил мнение, что не стоит ежегодно отмечать День Победы, тратя на это миллионы рублей, и он не видит смысла праздновать событие 76-летней давности. Позже Моргенштерн в Instagram извинился перед теми, кого задели его слова, и отметил, что критики вырвали его высказывания из контекста. 

С просьбой проверить слова Моргенштерна обратились представители ветеранской организации. В частности, это собиралось сделать движение "Ветераны России". Его председатель Ильдар Резяпов в разговоре с "Подъемом" заявлял, что рэпер "не дружит со своей головой, не помнит, благодаря кому и чему он живёт на этой земле". По его версии, речь идет "об оскорблении исторической памяти".

"Он же делает это всё намеренно. Как говорят казаки, его нужно пороть, потому что привлечь его к ответственности будет очень сложно: он скажет, что это его субъективное мнение", – заявил Резяпов.

"Реакция ветеранов обусловлена высказываниями Моргенштерна, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны", – заявили в СК. В рамках проверки следователи выяснят, нарушают ли слова рэпера законодательство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Моргенштерна, заявил, что медийные личности должны нести "именно моральную" ответственность за свои высказывание, передает РИА "Новости". Он рекомендовал "таким молодым людям" "просто, чисто по-человечески" поговорить со старшим поколением и спросить, "почему так важен День Победы и почему он был, есть и будет важен вечно" для России.

фото: MORGENSHTERN / "ВКонтакте"


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