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Новости 18:13

Партия Роста сохранила возможность выдвигать кандидатов в депутаты ЗакСа без сбора подписей

фото ЗакС политика Партия Роста сохранила возможность выдвигать кандидатов в депутаты ЗакСа без сбора подписей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 26 октября утвердила список партий, которые могут выдвигать своих кандидатов в депутаты муниципальных образований и Законодательное собрание Петербурга без сбора подписей избирателей в свою поддержку. Среди непрошедших в новый состав городского парламента партий такую возможность сохранила Партия Роста, следует из документа (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Она получила 4,13% голосов на выборах депутатов ЗакСа в сентябре 2021 года. Согласно законодательству, возможность выдвигать кандидатов без сбора подписей имеет партия, которая набрала более 3% голосов. 

Также в решении Горизбиркома указана партия "Яблоко". Она получила 9,15% голосов и два места в седьмом созыве ЗакСа. 

Ранее аналогичное решение приняла Центральная избирательная комиссия. ЦИК установила список партий, которые могут выдвигать кандидатов без сбора подписей в региональные парламенты и муниципальные образования. Эту возможность получают те, кто смог на последних выборах в Государственную Думу набрать более 3% голосов. В документе перечислены "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". 

Горизбирком Петербурга 26 октября также определил партии, которые могут без сбора подписей выдвигать кандидатов в ряд муниципалитетов города. В частности, "Родине" доступны МО "Купчино" и "Поселок Шушары", "Коммунистам России" - "Княжево", "Купчино", "Невский округ" и "Шувалово озерки", а "Социальной защите" — "Народный".  

София Саттарова


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