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Выборы 2021

Муниципал 18:32

Депутат МО "Гражданка" возглавила Движение демократического обновления

фото ЗакС политика Депутат МО "Гражданка" возглавила Движение демократического обновления

Движение демократического обновления на своем собрании во вторник, 26 октября, избрало председателем муниципального совета депутата МО "Гражданка" Ирину Майорову, сообщили ЗАКС.Ру в организации.

Прежний председатель Владимир Силантьев принял решение сосредоточиться на концептуальных вопросах. Он будет заниматься разработкой проектов в рамках общественных инициатив движения. Депутат ЗакСа Михаил Амосов поблагодарил Силантьева за работу в период подготовки и проведения выборов 2021 года.

Майорова возглавляет бюджетную комиссию муниципального совета МО "Гражданка". Также она ведет большую общественную работу в округе. Мундеп получает образование по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Напомним, Движение демократического обновления появилось в ноябре 2018 году. Его основал депутат ЗакСа Амосов и группа его сторонников, вышедших из партии "Яблоко". ДДО заключало союзы со "Справедливой Россией" перед выборами 2019 и 2021 годов. Помимо "Гражданки", его члены представлены в местном совете МО "Гавань"


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Гавань
МО Гражданка
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Майорова Ирина Борисовна
Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович
Майорова Ирина Борисовна 

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