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Новости 19:59

В Коми приостановят работу ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов

фото ЗакС политика В Коми приостановят работу ресторанов, салонов красоты и фитнес-клубов

Правительство Коми приняло решение временно закрыть заведения общепита во время объявленных из-за коронавируса нерабочих дней, сообщили представители властей региона.

"В течение установленных президентом Российской Федерации нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября 2021 года) приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий", – говорится в сообщении. При этом будет разрешено работать навынос и доставлять заказы.

Также будет приостановлена работа объектов розничной торговли. Работать будут лишь продуктовые магазины, аптеки, продающие товары первой необходимости и точки с дистанционным обслуживанием. 

Будут также закрыты салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны, стоматологии (кроме случаев, требующих экстренной и неотложной помощи), караоке, ночные клубы, боулинг.


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