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Новости 20:24

Беглов: Мы даем возможность в нерабочие дни пойти не в ресторан, а на прививочный пункт

фото ЗакС политика Беглов: Мы даем возможность в нерабочие дни пойти не в ресторан, а на прививочный пункт

Губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября дают возможность привиться от коронавируса, а не ходить в рестораны.

По словам Беглова, цель властей — создать условия для вакцинации граждан.

"Мы даём возможность людям в нерабочие дни пойти не в ресторан или в магазины, а на прививочный пункт, провести свободное время с пользой для здоровья своего, своей семьи", – сказал Беглов.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней из-за эпидемии коронавируса. На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.


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