Противникам школы имени первого тренера Путина не дали слова

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Местные жители продолжают борьбу против возведения спорткомплекса имени Анатолия Рахлина, тренера Владимира Путина, в парке Академика Сахарова. Активисты считают, что новый объект может нанести вред близлежащим домам и экологии, и не бросают попыток добиться обсуждения строительства школы с администрацией района, хотя проект получил одобрение еще летом 2020 года.

В начале октября комитет по государственному заказу разместил на портале госзакупок извещение о проведении открытого конкурса на строительство многофункционального спортивного комплекса на Замшиной улице, на территории парка Академика Сахарова, часть которого вывели из ЗНОП еще в 2009 году и "отрезали" еще часть для укладки дороги к комплексу. Проект застройки предусматривает размещение в здании залов для тренировок по различным видам спорта: дзюдо, фехтованию и даже пулевой стрельбе. Инициатива возвести новый комплекс принадлежит его сыну — Михаилу Рахлину, сыну тренера президента.

Максимальную стоимость работ оценили в 1,9 млрд рублей. Эту закупку размещают не в первый раз. Предыдущий тендер на строительство стоил больше 2 млрд. Для таких крупных контрактов необходимо провести общественные слушания. Для реализации новой закупки проводить их не нужно.

Днем 26 октября в парке имени Академика Сахарова собралось 25 человек: местные жители, активисты и люди из близлежащих районов. Все они обеспокоены планами построить на месте парка современный спортивный комплекс.

Некоторые из местных жителей считают, что школа дзюдо на этом месте не нужна. По их мнению, в районе парка в основном проживают люди пожилого возраста, которым спорт, тем более различные единоборства, не так интересны. К тому же в окрестностях уже есть три школы дзюдо. Житель Полюстрово, который пришел на встречу, считает, что в городе есть множество других мест, где нужда в подобных объектах ощущается наиболее остро.

Кроме целесообразности строительства в спальном районе крупного комплекса в зеленой зоне, инициативную группу беспокоит возможный ущерб близлежащим домам. Дома в этом районе были построены в 70-х. Жильцы жалуются, что здания находятся не в самом лучшем состоянии. Строительство комплекса на территории парка, по их словам, также может негативно сказаться на краснокнижных птицах, которые гнездятся в пределах парка. Проект строительства также подразумевает прокладку дороги шириной 23 метра, которая разобьет парк на небольшие участки. Экс-депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина считает, что после такого разделения оставшиеся участки могут отдать под застройку.

По информации активистов, администрация Калининского района все же пытается создать видимость дискуссии с местными жителями. Для этого чиновники якобы дважды пытались провести встречу в парке Сахарова с двумя "представителями общественности": председателем ТСЖ Борисом Шепелевым и еще одной активисткой, которая раньше активно выступала за сохранение парка, но в данный момент вовсе живет в другой части города. Чиновники пытались встретиться с ними в парке накануне, 25 октября, но, как рассказала Уткина, отложили мероприятие на следующий день. 26 октября сотрудники администрации также, по словам активистов, рассчитывали провести встречу в парке, но в последний момент решили перенести ее в здание администрации.

Собравшиеся 26 октября отправились к администрации Калининского района, чтобы лично встретиться с чиновниками, но дальше поста охраны им пройти не дали. Охранники с уверенностью заявляли, что никаких мероприятий в администрации не проводится и не планируется, а пройти в здание нельзя, так как для этого нужно заранее записаться.

В это же время муниципальный депутат МО "Финляндский округ" Мария Андриенко, которая присутствовала на встрече с представителями районной администрации, сообщала о происходящем активистам. Позвонив заместителю начальника общего отдела Калининского района Андрею Васильеву, инициативная группа узнала, что там происходит некая плановая "административная комиссия", до которой допустить посторонних нельзя.

Немного подежурив, экс-депутат МО "Финляндский округ" Светлана Уткина перебралась через турникет и самостоятельно решила найти нужный кабинет. Доступ к нему оказался закрыт, а растерявшаяся охранница вызвала Росгврадию. Прибывшие силовики никаких действий предпринимать не стали. Никакого нарушения общественного порядка или проникновения на "режимный объект" они не обнаружили.

Позже депутат Андриенко рассказала, какие вопросы поднимались на встрече. В присутствии экспертов по лесному хозяйству, председателя ТСЖ Бориса Шепелева, начальника отдела по благоустройству Николая Платонова обсуждали грядущую пересадку деревьев. Мундеп Мария Андриенко рассказала ЗАКС.Ру, что на собрании можно было задать интересующие вопросы, но непосредственно обсуждения не проводилось.

– Вопросы можно было задавать. Меня интересовало благоустройство — почему там такая широкая дорога. Аргументированных ответов не было. Проектировщиков не было, но руководитель отдела по благоустройству должен ориентироваться в этом вопросе. Мне ответили, что такая дорожка "для простора". Мне кажется, нормальный специалист при составлении проекта даже с недостаточным опытом такого не сделает, – рассказала Андриенко.

Проводить новых общественных слушаний с местными жителями, по словам Андриенко, в администрации Калининского районе не планируют. Начать работы по строительству школы дзюдо намерены до конца 2021 года.







текст и фото: Константин Леньков