Бизнес предложил сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной для всех

Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо, в котором предложили сделать вакцинацию граждан от коронавируса фактически обязательной, пишут "Известия".

При этом, считают ассоциации, стоит сделать вакцинацию бесплатной даже в частных клиниках и предоставлять скидку на услуги ЖКХ привитым. Бизнес призвал отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни в регионах.

В пресс-службе правительства сообщили, что получили обращение и направили его в Роспотребнадзор. Там дали понять, что рассмотрят предложения "в установленном порядке".

Ранее представители петербургских торговых центров и сферы общепита призвали губернатор Александра Беглова расширить список отраслей, которые должны обеспечить вакцинацию 80% сотрудников.