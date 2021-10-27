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Новости 9:27

Бизнес предложил сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной для всех

фото ЗакС политика Бизнес предложил сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной для всех

Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо, в котором предложили сделать вакцинацию граждан от коронавируса фактически обязательной, пишут "Известия".

При этом, считают ассоциации, стоит сделать вакцинацию бесплатной даже в частных клиниках и предоставлять скидку на услуги ЖКХ привитым. Бизнес призвал отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни в регионах.

В пресс-службе правительства сообщили, что получили обращение и направили его в Роспотребнадзор. Там дали понять, что рассмотрят предложения "в установленном порядке".

Ранее представители петербургских торговых центров и сферы общепита призвали губернатор Александра Беглова расширить список отраслей, которые должны обеспечить вакцинацию 80% сотрудников.


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