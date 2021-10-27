Повелий: Петербург к зиме готов

Кандидат на пост вице-губернатора Петербурга Анатолий Повелий, в сферу внимания которого войдут в том числе вопросы жилищно-коммунального хозяйства, считает, что город должен готовиться к каждой зиме как к аномальной. Об этом он заявил утром 27 октября на встрече с фракцией "Единая Россия" Заксобрания.

Он отметил, что его предшественники сделали многое для достойной встречи зимы, например, закупили уборочную технику. В том числе средства малой механизации, за счёт которой планируется компенсировать нехватку работников ручного труда.

— На данный момент к зиме город готов, — отметил Повелий.

Он также сообщил, депутатом, что с наледью зимой будут бороться с помощью солевых растворов.

Напомним, Повелий в последние годы руководил Колпинским районом. В городском правительстве он будет курировать вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.

Сергей Еремеев