ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:55

Бастрыкин поручил крымскому СК проверить решение суда о передаче скифского золота Украине

фото ЗакС политика Бастрыкин поручил крымскому СК проверить решение суда о передаче скифского золота Украине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Крыму провести проверку по ситуации со "скифским золотом", сообщается на сайте ведомства.

Проверку поручено огранизовать "по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Республике Крым". Также Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК совместно с МИД РФ оказать содействие в проверке и "досконально изучить ситуацию". По версии СК, суд в Нидерландах "принял решение в угоду политической обстановке", и следственные органы "дадут должную оценку нарушению интересов Российской Федерации".

Накануне, 26 октября, апелляционный суд в Амстердаме постановил, что найденная в Крыму коллекция скифского золота - около двух тысяч артефактов из четырех музеев -  должна быть возвращена Украине. Разбирательства длились семь лет: судьба золота была неопределенной из-за присоединения Крыма к России в марте 2014 года. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама