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Новости 11:17

ЗакС одобрил назначение Повелия вице-губернатором Петербурга

фото ЗакС политика ЗакС одобрил назначение Повелия вице-губернатором Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 27 октября проголосовало за утверждение главы Колпинского района Анатолия Повелия вице-губернатором, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Его кандидатуру поддержал 41 депутат. Только один парламентарий был против, ещё один воздержался. 

В городском правительстве новый вице-губернатор будет курировать вопросы городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Ранее за это отвечал Николай Бондаренко, в сентябре ставший вице-спикером ЗакСа. 

Кандидатуру Повелия представил губернатор Александр Беглов. Он охарактеризовал своего будущего заместителя как ответственного руководителя. 

Повелий, как и Беглов, начинал свою политическую карьеру в Курортном районе Петербурге. Он был сначала депутатом, затем главой города Зеленогорск, рядом с которым прослужил много лет в воинской части ПВО. В начале 2010-х руководил местным отделением "Единой России".

С мая 2013 года Повелий работал в руководстве администрации Курортного района. В декабре 2014 года стал главой Колпинского района. После избрания Беглова губернатором непродолжительный период — с сентября по декабрь 2019 года — Повелий был членом правительства Петербурга, оставаясь районным главой.

Сергей Еремеев / фото: newskolpino.ru


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