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Новости 11:38

Новый максимум: В России за сутки умерли от коронавируса 1 123 человека

фото ЗакС политика Новый максимум: В России за сутки умерли от коронавируса 1 123 человека

В России за последние сутки зафиксировано 1 123 летальных исхода от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. 

Рекорд суточной смертности от инфекции снова обновлен: это наибольшее значение, о котором отчитывался штаб, за все время эпидемии в стране. По официальным данным, на 27 октября от коронавируса умерли 233 898 человек, из них более 7,5 тысячи — за последнюю неделю.

Всего за последние сутки выявлено 36 582 новых случая заражения коронавирусом. Нарастающим итогом общее число зарегистрированных случаев заболевания возросло до 8 352 601. 

В Петербурге заболели еще 2 913 человек. В Москве, где зафиксировали больше всего случаев заражения за время эпидемии, заразились еще 5 789 человек, в Подмосковье - 2 670.


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