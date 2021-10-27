Новый максимум: В России за сутки умерли от коронавируса 1 123 человека

В России за последние сутки зафиксировано 1 123 летальных исхода от коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Рекорд суточной смертности от инфекции снова обновлен: это наибольшее значение, о котором отчитывался штаб, за все время эпидемии в стране. По официальным данным, на 27 октября от коронавируса умерли 233 898 человек, из них более 7,5 тысячи — за последнюю неделю.

Всего за последние сутки выявлено 36 582 новых случая заражения коронавирусом. Нарастающим итогом общее число зарегистрированных случаев заболевания возросло до 8 352 601.

В Петербурге заболели еще 2 913 человек. В Москве, где зафиксировали больше всего случаев заражения за время эпидемии, заразились еще 5 789 человек, в Подмосковье - 2 670.