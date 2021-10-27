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Новости 11:48

Беглов недоволен темпами вакцинации петербуржцев

фото ЗакС политика Беглов недоволен темпами вакцинации петербуржцев

По данным на среду, 27 октября, в Петербурге от коронавируса привились 1,858 млн жителей, сообщил губернатор Александр Беглов во время представления проекта бюджета на 2022 год в Заксобрании. 

Беглов отметил, что этого количества недостаточно, поскольку коронавирус быстро мутирует.

— Он становится злее и заразнее, — сказал Беглов. 

Напомним, ранее петербургский градоначальник представил главу Колпинского района Анатолия Повелия в качестве претендента на должность своего заместителя по вопросам ЖКХ. ЗакС поддержал кандидатуру большинством голосов.

Сергей Еремеев


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