Беглов недоволен темпами вакцинации петербуржцев

По данным на среду, 27 октября, в Петербурге от коронавируса привились 1,858 млн жителей, сообщил губернатор Александр Беглов во время представления проекта бюджета на 2022 год в Заксобрании.

Беглов отметил, что этого количества недостаточно, поскольку коронавирус быстро мутирует.

— Он становится злее и заразнее, — сказал Беглов.

Напомним, ранее петербургский градоначальник представил главу Колпинского района Анатолия Повелия в качестве претендента на должность своего заместителя по вопросам ЖКХ. ЗакС поддержал кандидатуру большинством голосов.

Сергей Еремеев