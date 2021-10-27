Минимальная зарплата в Петербурге может превысить 21 тысячу рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что темп роста минимальной заработной платы в регионе в 2022 году должен быть выше темпов инфляции. Об этом глава города сказал 27 октября в Мариинском дворце во время презентации проекта бюджета.

По словам градоначальника, минимальная зарплата в следующем году должна вырасти на 9,5% и составить 21 500 рублей.

В 2021 году ее размер в Петербурге был установлен на уровне 19 910, а с 1 октября — 19 650 рублей.

Напомним, Заксобрание Петербурга 27 октября проголосует за принятие в первом чтении проекта бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Сергей Еремеев