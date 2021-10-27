В мэрии Москвы подтвердили закрытие алкомаркетов на время нерабочих дней

Префектуры и управы районов Москвы разослали в алкомаркеты требования приостановить работу с 28 октября по 7 ноября, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителей алкогольных компаний.

В уведомлениях районные власти ссылаются на указ мэра Москвы Сергея Собянина. Согласно документу, в период нерабочих дней должны закрыться магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и продуктов питания составляет менее 30%.

Эксперты напомнили, что по закону о торговле алкоголь относится к продовольствию. Собеседники издания отметили, что в предыдущий локдаун таких требований от властей не было и они продолжали работу.

В департаменте торговли и услуг Москвы подтвердили требование закрыть алкомаркеты на время нерабочих дней, передают "Известия". Пресс-секретарь департамента Тарас Белозеров тоже сослался на указ Собянина. По его словам, требования направлены небольшим компаниям, а крупные сети алкомаркетов и супермаркеты продают достаточно продуктов питания и вписываются в эти требования.