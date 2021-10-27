В Кремле не планируют запрещать россиянам путешествия в нерабочие дни и закрывать границы между регионами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют вводить запрет на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни, передает ТАСС.

По словам Пескова, эпидемиологи опасаются того, что россияне в нерабочие дни предпочтут отправиться в поездки и путешествия, поскольку "возможны эпидемиологические последствия после этого".

"Но с другой стороны, это [поездки] не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется", - добавил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что закрытие границ регионов - это "то, что является абсолютно последней мерой", и она "не приветствуется". Песков надеется, что режим нерабочих дней будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлен режим нерабочих дней. На это время власти Петербурга решили ввести локдаун: будут закрыты объекты розничной торговли, заведения общепита, салоны красоты, сауны, фитнес-центры, продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, объекты без торговых залов и некоторые другие.