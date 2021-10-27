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Новости 13:28

Минкульт назначил Кехмана гендиректором МХАТ имени Горького, Хабенского - худруком МХТ имени Чехова

фото ЗакС политика Минкульт назначил Кехмана гендиректором МХАТ имени Горького, Хабенского - худруком МХТ имени Чехова

В двух театрах Москвы - новые назначение: Владимир Кехман стал гендиректором МХАТ имени Горького, Константин Хабенский - художественным руководителем МХТ имени Чехова, сообщили в Минкультуры.

Кехман параллельно занимал посты художественного руководителя в Михайловском театре и Новосибирском государственном театре оперы и балета. Он останется худруком Михайловского театра, а его место в Новосибирском театре займет дирижер Дмитрий Юровский. В Минкультуры ждут, что Кехман поддержит коллектив МХАТ в кризисной ситуации и решит задачи по приведению в порядок театра, который нуждается в ремонте.

Актер Константин Хабенский на посту худрука МХТ сменил Сергея Женовача, который покинул должность по собственному желанию. В министерстве надеятся, что новое руководство продолжит развитие традиций МХТ и предложит зрителю новые творческие проекты. В Минкульте напомнили, что Хабенский много лет трудился в театре, так что знает ситуацию в учреждении изнутри.


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