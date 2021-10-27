Беглов и Бельский подписали план совместной законопроектной работы

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский 27 октября в перерыве заседания городского парламента подписали план совместной законопроектной работы на 2021-2022 годы.

За несколько минут до этого ЗакС принял в первом чтении проект бюджета города на 2022 год.

— Я очень рад, что практически все фракции хорошо поработали над бюджетом, — заявил Беглов, подписав совместный план.

Также он перечислил наиболее важные инициативы, которые были приняты в последнее время и которые предстоит рассмотреть. В частности, глава города упомянул законопроект об уличных музыкантах, который так и не был принят окончательно.

— Я считаю, что в городе у нас наступила политическая стабильность, — заявил Беглов, отметив, что при стабильности легче привлекать инвестиции.

Бельский выразил уверенность, что 2022 год станет знаковым и будут реализованы все планы.

План законопроектной работы подписывают ежегодно. Бельский, ставший спикером ЗакСа в сентябре, участвовал в церемонии впервые.

Сергей Еремеев