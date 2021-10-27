ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:28

Представители Пригожина заявили о возбуждении дела против Соболь о клевете на бизнесмена

фото ЗакС политика Представители Пригожина заявили о возбуждении дела против Соболь о клевете на бизнесмена

Компания "Конкорд", принадлежащая бизнесмену Евгению Пригожину, заявила о возбуждении дела о клевете в отношении бывшего юриста ФБК* Любови Соболь, передает РИА "Новости".

Пригожин сообщал, что написал заявление в полицию на Соболь за клевету. В компании заявили, что уже возбуждено уголовное дело из-за высказываний юристки в апреле и "Конкрод" получил уведомление об этом. Заявления поданы еще по трем эпизодам, проводится проверка, утверждают в компании. Официального подтверждения информации нет.

Источник сообщил, что заявление, по которому якобы возбуждено дело, Пригожин подал из-за видео телеканала "Царьград", в котором Соболь заявляла, что бизнесмен может быть причастен к покушению на ее мужа Сергея Мохова. Весной суд обязал "Царьград" опровергнуть эти сведения.

В 2016 году неизвестный с букетом цветов подловил Мохова у его дома и вколол ему некое вещество через шприц. Медики, по словам Соболь, говорили, что точный препарат определить невозможно, "такое в аптеке обычному гражданину не купить". Тогда Соболь связала случившееся с ее расследованиями деятельности Пригожина.

 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама