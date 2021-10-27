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Новости 14:44

Амосов единственный проголосовал против проекта бюджета Петербурга

фото ЗакС политика Амосов единственный проголосовал против проекта бюджета Петербурга

Единственным депутатом ЗакСа, не поддержавшим проект бюджета Петербурга на 2022 год, был Михаил Амосов ("Справедливая Россия - За правду"). Расшифровка поименного голосования есть в распоряжении ЗАКС.Ру.

Воздержались по вопросу члены фракции "Яблоко" Борис Вишневский и Александр Шишлов (по доверенности), а также коммунисты Роман Кононенко, Дмитрий Дмитриев и Вячеслав Бороденчик. Члены фракции КПРФ Ирина Иванова и Борис Зверев голосовали за. Алексей Зинчук отсутствовал. 

Фракции "Справедливая Россия - За правду" (за исключением Амосова), "Единая Россия", "Новые люди" и ЛДПР поддержали проект бюджета.

Сергей Еремеев


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