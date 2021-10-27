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Новости 14:56

Бельский высказался о будущем депутатских поправок в бюджет Петербурга

фото ЗакС политика Бельский высказался о будущем депутатских поправок в бюджет Петербурга

Поправки депутатов к бюджету Петербурга останутся, но будут прозрачнее, следует из ответа спикера Заксобрания Александра Бельского на вопрос ЗАКС.Ру.

Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что "депутатских поправок не должно быть по большому счету", и обещал поднять этот вопрос перед новым созывом городского парламента. 

По словам Бельского, речь шла о непрозрачной коллективной поправке, но права вносить предложения к проекту бюджета депутатов никто лишать не будет. 

- Предложения, которые будут вноситься фракциями, должны рассматриваться, - заверил спикер. 

Он также призвал парламентариев активно работать в период "нулевых" чтений.

Сергей Еремеев


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