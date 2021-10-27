Бельский высказался о будущем депутатских поправок в бюджет Петербурга

Поправки депутатов к бюджету Петербурга останутся, но будут прозрачнее, следует из ответа спикера Заксобрания Александра Бельского на вопрос ЗАКС.Ру.

Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что "депутатских поправок не должно быть по большому счету", и обещал поднять этот вопрос перед новым созывом городского парламента.

По словам Бельского, речь шла о непрозрачной коллективной поправке, но права вносить предложения к проекту бюджета депутатов никто лишать не будет.

- Предложения, которые будут вноситься фракциями, должны рассматриваться, - заверил спикер.

Он также призвал парламентариев активно работать в период "нулевых" чтений.

Сергей Еремеев