Бельский высказался о будущем депутатских поправок в бюджет Петербурга

Поправки депутатов к бюджету Петербурга останутся, но будут прозрачнее, следует из ответа спикера Заксобрания Александра Бельского на вопрос ЗАКС.Ру.
Ранее губернатор Александр Беглов говорил, что "депутатских поправок не должно быть по большому счету", и обещал поднять этот вопрос перед новым созывом городского парламента.
По словам Бельского, речь шла о непрозрачной коллективной поправке, но права вносить предложения к проекту бюджета депутатов никто лишать не будет.
- Предложения, которые будут вноситься фракциями, должны рассматриваться, - заверил спикер.
Он также призвал парламентариев активно работать в период "нулевых" чтений.