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Новости 15:12

"Грубость, оскорбления, ужас": Матвиенко выступила за "нравственную цензуру" на ТВ

фото ЗакС политика "Грубость, оскорбления, ужас": Матвиенко выступила за "нравственную цензуру" на ТВ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая с речью на совместном заседании организационного комитета третьего Евразийского женского форума и Совета Евразийского женского форума, коснулась темы контроля над телевизионным контентом. Будучи противником тотального государственного регулирования информации, она тем не менее предложила ввести ограничитель в виде некоего этического кодекса: "мы живем в другом времени и так далее, но нравственная цензура должна все равно быть в любом обществе". Чиновница также рассматривает вариант переноса на каналы с ограниченным доступом телепрограмм, которые ей кажутся аморальными.

"Не буду называть каналы, вы сами знаете, включаешь, сидят девушки низкой социальной ответственности и не знают, от кого они родили детей, там прямо берут тесты ДНК. Все это обсуждается", - привела один из примеров третий человек в государстве, цитируемая ТАСС.

Говорить об этом ее побудил контраст, который Матвиенко видит между содержанием многих эфиров и внесенными в прошлом году поправками в Конституцию, провозглашающими, в частности, семейные ценности.

"Включаешь телевизор, там очередные тесты ДНК, драки, за волосы друг друга таскают, грубость, оскорбления, ужас. Я уже не говорю о жестокости, о наших детективах, в которых все на одно лицо, новые русские, богатые, убийства, измены, любовницы, любовники", - развила свою мысль Матвиенко.

По мысли спикера Совфеда, для введения нравственного кодекса должны самоорганизоваться сами журналистки: командное решение сверху Матвиенко не приветствует.


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