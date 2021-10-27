ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:22

Матвиенко обратила внимание на отсутствие женщин во фракции Жириновского

фото ЗакС политика Матвиенко обратила внимание на отсутствие женщин во фракции Жириновского

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своих речах на совместном заседании организационного комитета третьего Евразийского женского форума и Совета Евразийского женского форума уделила внимание партии ЛДПР. По наблюдениям чиновницы, в списках партии и ее руководстве имеет место явный гендерный дисбаланс, что, возможно, вредит структуре Владимира Жириновского.

"По итогам выборов в Госдуму от ЛДПР нет ни одной женщины-депутата. А женщины голосуют за Владимира Вольфовича. Может быть, потому и его рейтинг упал, что он так [к ним] относится", - цитирует РИА "Новости" ее соображения.

По словам Матвиенко, в ходе предвыборной кампании она связывалась с каждой из партий-участниц выборов, призывая их начальников поставить на проходные места в списках как можно больше женщин, и Жириновский даже обещал принять во внимание ее совет.

"А результат вот каков", - резюмировала спикер Совфеда.

Отметим, что по итогам сентябрьского трехдневного голосования из 450 думских мандатов сторонникам Жириновского досталось 23.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Матвиенко Валентина Ивановна

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости27 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама