Матвиенко обратила внимание на отсутствие женщин во фракции Жириновского

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своих речах на совместном заседании организационного комитета третьего Евразийского женского форума и Совета Евразийского женского форума уделила внимание партии ЛДПР. По наблюдениям чиновницы, в списках партии и ее руководстве имеет место явный гендерный дисбаланс, что, возможно, вредит структуре Владимира Жириновского.

"По итогам выборов в Госдуму от ЛДПР нет ни одной женщины-депутата. А женщины голосуют за Владимира Вольфовича. Может быть, потому и его рейтинг упал, что он так [к ним] относится", - цитирует РИА "Новости" ее соображения.

По словам Матвиенко, в ходе предвыборной кампании она связывалась с каждой из партий-участниц выборов, призывая их начальников поставить на проходные места в списках как можно больше женщин, и Жириновский даже обещал принять во внимание ее совет.

"А результат вот каков", - резюмировала спикер Совфеда.

Отметим, что по итогам сентябрьского трехдневного голосования из 450 думских мандатов сторонникам Жириновского досталось 23.