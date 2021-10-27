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Новости 15:41

Священника-тиктокера хотят уволить из-за поста в поддержку Навального

фото ЗакС политика Священника-тиктокера хотят уволить из-за поста в поддержку Навального

Священнослужитель из Ульяновской области, Георгий Кособокий, активно ведущий страницы в социальных сетях, рассказал о том, что у него возник конфликт с руководством из-за его сострадания к Алексею Навальному и высоких оценок деятельности и поведения оппозиционера. Формальным поводом стал пост, в котором священник поздравил Навального с недавним получением премии имени Сахарова, написав, что "жмет ему руку".

"Я опубликовал вечером, а на следующий день мне позвонил по телефону мой начальник и говорит: "Слушай, ну ты за этот пост, скорее всего, это, уедешь"", - рассказал Кособокий YouTube-каналу, который ведет "навальнист" Дмитрий Низовцев.

Речь идет о епископе Мелекесском и Чердаклинском Диодоре, которому после публикации якобы "сказали", что такого сотрудника у него "быть не должно". Между тем, в собственных аккаунтах опальный представитель РПЦ продолжает стоять на своем.

"Каждый человек, который готов пострадать за свои убеждения и страдает, достоин уважения", - произнес он на одном из видео.

Отметим, что нынешней зимой позволил выступить с речью в поддержку арестованного и осужденного Навального также известный протоиерей Алексей Уминский, призвавший к милосердию, чем вызвал коллективное порицание со стороны официальных церковных лиц.


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