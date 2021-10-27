ЗакС принял две поправки к корректировке бюджета Петербурга на 2021 год

Предложения губернатора Петербурга Александра Беглова и бюджетно-финансового комитета городского парламента учтены при втором чтении корректировки регионального бюджета на 2021 год, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Голосование состоялось на заседании Заксобрания в среду, 27 октября.

Согласно поправке губернатора, доходы города должны вырасти еще на 20,6 млрд рублей, до 803 млрд. Расходы — на 20,8 млрд рублей, до 806,8 млрд. Таким образом, дефицит составит около 3,7 млрд рублей.

Дополнительные средства планируется направить компании "Метрострой Северной столицы", ГУП "Пассажиравтотранс", в резервный фонд города, в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

БФК внес поправку по просьбе комитета по строительству. Перераспределяются средства внутри расходных статей Комстроя в объеме 114,2 млн рублей.

Сергей Еремеев