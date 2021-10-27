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Новости 16:19

За сутки петербургские стационары приняли более 500 человек с симптомами коронавируса

фото ЗакС политика За сутки петербургские стационары приняли более 500 человек с симптомами коронавируса

Инфекционный коечный фонд в Петербурге, по состоянию на 27 октября свободен в соответствии с нормативом Минздрава на 33,38%, следует из информационного бюллетеня, распространенного Смольным. В больничных условиях лечатся 7969 горожан. Из них 528 поступило за последние сутки. В настоящее время в реанимационных отделениях лежат 716 пациентов, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 371.

Число граждан на карантине снизилось до показателя 5 468. Амбулаторно лечатся 38 295 человек.

За последние сутки число стационарных пунктов вакцинации дополнилось одним "новичком", теперь их 175. За это же время в городе сделали 28 716 тестов методом ПЦР-исследования. Наконец, суточное число сделавших инъекцию превысило 21 тысячу.


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