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Новости 16:30

Троих депутатов ЗакСа делегировали в Промышленный совет Петербурга

фото ЗакС политика Троих депутатов ЗакСа делегировали в Промышленный совет Петербурга

Законодательное собрание Петербурга в Промышленном совете города будут представлять Наталия Астахова ("Единая Россия"), Ирина Иванова (КПРФ) и Дмитрий Панов ("Новые люди"). 

За каждого из предложенных кандидатов проголосовали по 42 депутата. 

Против делегирования Астаховой было двое. Против кандидатур Ивановой и Панова никто не голосовал. 

Промышленный совет Петербурга - совещательный орган, отвечающий за взаимодействие исполнительных органов государственной власти и Заксобрания с промышленными предприятиями и союзами.

Сергей Еремеев


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Астахова Наталия Владимировна 

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