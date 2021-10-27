Троих депутатов ЗакСа делегировали в Промышленный совет Петербурга

Законодательное собрание Петербурга в Промышленном совете города будут представлять Наталия Астахова ("Единая Россия"), Ирина Иванова (КПРФ) и Дмитрий Панов ("Новые люди").

За каждого из предложенных кандидатов проголосовали по 42 депутата.

Против делегирования Астаховой было двое. Против кандидатур Ивановой и Панова никто не голосовал.

Промышленный совет Петербурга - совещательный орган, отвечающий за взаимодействие исполнительных органов государственной власти и Заксобрания с промышленными предприятиями и союзами.

Сергей Еремеев