Протестующий против QR-кодов Кинчев заявил, что готов выступать только подпольно

Фронтмен рок-группы "Алиса" Константин Кинчев записал для своего аккаунта в Instagram видеообращение, в котором объявил о прекращении официальных концертов. Его по-прежнему категорически не устраивает то, что антиковидные правила распространяются на выступления музыкантов.

"Мы считаем [QR-коды и ПЦР-тесты] сегрегацией и остаемся верными своим критериям. Соответственно, концертная деятельность на этом группы „Алиса" заканчивается, что не исключает подпольных мероприятий, о которых вы будете оповещены", - произнес Кинчев.

Отметим, что ранее в 2021 году у "Алисы" уже возникали проблемы с чиновниками в Петербурге из-за тайного выступления, на котором не соблюдались антиковидные требования. Кинчев в связи с этим записывал видеообращение, в котором выражал свой решительный протест против созданных условий, не позволяющих ему полноценно выступать на публике. В результате к ответственности привлекли не его коллектив, а "Лендок", где подпольно выступила "Алиса".