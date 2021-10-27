Шестериков в последний раз представил Смольный в ЗакСе

Представитель правительства Петербурга в Заксобрании города Юрий Шестериков в ближайшее время покинет свою должность. В конце пленарного заседания ЗакСа 27 октября спикер Александр Бельский поблагодарил его за совместную работу.

Если бы не Шестериков, многие вопросы могли бы буксовать годами, отметил Бельский. Он уточнил, что представитель покидает государственную службу по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. По информации ЗАКС.Ру, чиновник переезжает в Москву.

Шестериков пожелал ЗакСу сохранять тренд работы "во благо петербуржцев-ленинградцев". Он был представителем Смольного в пятом, шестом и в начале седьмого созывов городского парламента.

Сергей Еремеев