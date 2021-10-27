По "дворцовому делу" либертарианца Марьясова отправили в колонию

Член Либертарианской партии России Глеб Марьясов, обвиненный в перекрытии столичных улиц на протестной акции 23 января, получил от суда наказание по так называемому "дворцовому делу" в виде десяти месяцев колонии общего режима. Об этом сообщает издание Sota.

Приговор соответствует тому наказанию, которое ранее запрашивала прокуратура. В качестве меры пресечения ему был избран запрет определенных действий.

Марьясов стал первым обвиняемым по "дворцовому делу". В сентябре Мосгортранс и московский метрополитен потребовали взыскать с него более 2,6 млн рублей из-за акции, якобы помешавшей работе городской инфраструктуры. В день приговора 27 октября суд удовлетворил требование "транспортников".

Напомним, что 23 января на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального дороги перекрывали и в Петербурге. Всего по стране в тот день задержали, по разным оценкам, свыше четырех тысяч человек.