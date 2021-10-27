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Новости 18:09

Транспортным компаниям Псковской области запретили перевозить пассажиров без масок

фото ЗакС политика Транспортным компаниям Псковской области запретили перевозить пассажиров без масок

На территории Псковской области вступил в силу приказ от регионального комитета по транспорту, согласно которому компаниям-перевозчикам и их представителям запрещено обслуживать тот или иной рейс при наличии в салоне людей без масок.

"Обязать водителей при обнаружении в пассажирском салоне автомобильного транспорта пассажиров, не использующих СИЗ для защиты органов дыхания, не начинать движение автомобильного транспорта до устранения пассажирами указанных нарушений", - говорится в документе.

Таким же неукоснительным требованием стало распространение в салонах общественного транспорта информации о необходимости ношения средств индивидуальной защиты: это могут быть печатные объявления, видео- и аудиоролики.

Отметим, что на неделе губернатор Михаил Ведерников признал, что эпидемиологическая ситуация в области крайне тяжелая: к утру 26 октября более 80% коек инфекционного фонда было занято.


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