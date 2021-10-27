"Пассажиравтотранс" уточнил график работы автобусов в дни локдауна

Пресс-служба подведомственного Смольному предприятия "Пассажиравтотранс" сообщила подробности того, в каком режиме будут курсировать автобусы в период с 30 по 7 ноября, объявленный нерабочим.

В субботу 30 октября автобусы будут ездить по графику субботы, а с 31 октября по 7 ноября - по графику воскресенья. При этом исключение делается для маршрутов 81, 142 и 162, которые в первые три дня ноября сохранят будний режим работы, а также для маршрута 115, который вовсе не будет ходить во время локдауна.

Накануне на фоне распространяемых слухов и пародийных новостей чиновники сообщили, что плата за проезд на время локдауна повышаться не будет и что транспорт будет работать в соответствии с графиком выходного дня.