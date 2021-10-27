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Новости 27 октября, 19:48

У здания Роспотребнадзора в Петербурге прошли пикеты в поддержку бара "Фогель"

фото ЗакС политика У здания Роспотребнадзора в Петербурге прошли пикеты в поддержку бара "Фогель"

Активисты вечером 27 октября провели серию одиночных пикетов у здания управления Роспотребнадзора по Петербургу на Стремянной улице. Пикетчики выступают против закрытия петербургского бара "Фогель" на Суворовском проспекте, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру. 

В акции поучаствовало около шести человек. На их плакатах было написано "Хватит закрывать бизнес по доносам", "Беглов, одумайся" и другие высказывания. 

Через несколько минут после начала акции к Роспотребнадзору приехал полицейский микроавтобус. Участники пикетов быстро свернули плакаты и покинули место встречи. Сотрудники правоохранительных органов прибыли по сообщению о возможном проведении несанкционированного публичного мероприятия. Они переписали паспортные данные единственного оставшегося активиста, но задерживать его не стали, так как не видели самого факта правонарушения. 

Позже пикетчики направились к зданию администрации Центрального района, где продолжили акцию. 

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Напомним, полицейские и сотрудники Роспотребнадзора заявились в бар "Фогель" 24 октября, когда там проходил вечер писем в поддержку политзаключенного, художника-акциониста Павла Крисевича. В ходе проверки представители Роспотребнадзора выписали протокол за отсутствие маркировок на тряпках для мытья полов и большое скопление людей. Всего полицейские насчитали 45 человек, хотя руководство заведения заявляет, что на записях с камер насчитали менее 40 человек, включая силовиков. 

ЗАКС.Ру писал о возможных последствиях вечера писем для "Фогеля". Собственники бара опасаются банкротства. Сейчас объявлен сбор средств на открытие новой площадки под прежним брендом. Уже удалось собрать более 70 тысяч рублей, рассказал соучредитель бара Валентин Хорошенин. 


Константин Леньков


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