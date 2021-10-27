"Мемориал"* насчитал 420 политзаключенных в России

Правозащитная организация "Мемориал"* за четыре дня перед Днем памяти жертв политических репрессий опубликовала на своем сайте новое исследование, призванное установить точное число политзаключенных в стране. В нем говорится, что за прошедший год число политзэков существенно выросло - с 362 до 420 год. Список, в частности, пополнили известные оппозиционеры Алексей Навальный и Алексей Пивоваров, бывший чиновник Александр Шестун и якутский шаман Александр Габышев, редакторы студенческого журнала DOXA.

"За прошедший год лишение свободы стало гораздо более очевидным инструментом борьбы с политическими оппонентами власти. <...> Ответом со стороны власти на массовые уличные протесты января-февраля стала беспрецедентная волна репрессий", - говорится в докладе.

Упоминаются в докладе также фигуранты заведенного в Москве так называемого "санитарного дела" и осужденные представители "Свидетелей Иеговы"**.

*Минюст внес общество "Мемориал"* в реестр НКО-иноагентов

**Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ