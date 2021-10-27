РКН составил новый протокол на Google из-за двух тысяч запрещенных роликов на YouTube

Роскомнадзор обратился к компании Google с очередной порцией претензий: по последним подсчетам ведомства, на видеохостинге YouTube по-прежнему доступны более 2,4 тысяч роликов, которые российские суды велели удалить как запрещенную в РФ информацию. Ведомство трактует этот факт как "повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию", которое грозит IT-гиганту оборотным штрафом в размере от 5% до 10% от годовой выручки.

Пресс-служба РКН указывает на систематическое неисполнение компанией Google судебных решений.

Отметим, что на этой неделе представитель Google общался с депутатами Госдумы и доложил, что его фирма оплатила все присужденные ей в РФ штрафы на общую сумму 32.5 млн рублей.

Отметим, что с начала года на компанию составили 16 протоколов. Наиболее часто и болезненно российские органы власти реагируют на материалы, в которых рассказывается о несанкционированных акциях протеста.