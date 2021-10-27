Зампред комитета по культуре объяснил, почему театры и музеи продолжат работать

Комитет по культуре и вице-губернатор Борис Пиотровский на своих страницах в социальной сети "ВКонтакте" провели прямой эфир по разъяснению введенных антикоронавирусных ограничений. Заместитель председателя ведомства Федор Болтин во время мероприятия объяснил, почему принято решение оставить открытыми в нерабочие дни музеи и театры. По его словам, эти культурные организации тщательно выполняют все предписанные меры по предотвращению распространения COVID-19.

- За последние полтора года мы ведем очень тщательный анализ, мониторинг всех мер, которые принимают учреждения по соблюдению эпидемиологических стандартов, и четко понимаем, то количество человек, которое еженедельно посещают театры и музеи. Конечно, наши осмотры и совместные проверки подтверждают тот факт, что городские театры и музеи выполняют требования максимально эффективно, - рассказал Болтин.

Он добавил, что ведомство не сомневается в исполнении музеями и театрами всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Концертные залы и кинотеатры имеют "высокую частоту прохождения зрителей" - у них при проверках было много замечаний, сообщил зампред комитета.

Вице-губернатор по культуре Борис Пиотровский отметил, что в музеях будут работать только сотрудники, задействованные в обслуживании посетителей - научный персонал будет отдыхать. Он добавил, что открытые театры с музеями "несущественно повлияют на общее количество людей в городе" и позволят провести запланированные театральные постановки.

Напомним, с 30 октября до 7 ноября в Петербурге запрещено посещение общественных организаций. Исключение сделано только для продуктовых магазинов, аптек, театров и музеев.

София Саттарова