Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на посетителя, повесившего в музее свой портрет

Администрация Государственного Эрмитажа направила в прокуратуру обращение по факту инцидента недельной давности, когда один из посетителей повесил свой портрет на стену в Военной галерее 1812 года и запечатлел вид преобразившейся стены на фото. О факте заявления стало известно "Фонтанке". На портрете гость музея предстал в старинном военном мундире.

Представители музея просят, в частности, проверить действия посетителя на предмет оскорбления памяти защитников Отечества.

По информации "Бумаги", эксцентричный поступок совершил молодой человек по имени Кирилл Смородин. После возникшего резонанса вокруг выходки он ограничил доступ к посвященному ей посту.