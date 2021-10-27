Пиотровский заявил о высокой вероятности передачи вируса на танцполе

На странице комитета по культуре в социальной сети "ВКонтакте" 27 октября руководители ряда ведомств и вице-губернатор по культуре и спорту Борис Пиотровский отвечали на вопросы петербуржцев об антикоронавирусных ограничениях. Зрители прямого эфира поинтересовались, почему не разрешены концерты с работающими танцевальными площадками. Пиотровский на это заявил, что власти действуют по рекомендациям Роспотребнадзора. Даже при вакцинации риск заразиться остается, напомнил вице-губернатор.

- QR-код является надежным способом для формирования иммунитета в целом, но он не является полной защитой от передачи вируса. Остается риск передачи каких-то вирусных частиц между [людьми]. Когда происходит танцпол, вероятность передачи вирусных частиц очень высокая, - ответил Пиотровский.

Напомним, сейчас в Петербурге разрешена продажа билетов на концерты только с указанием места в зале. Ограничения введены для уменьшения распространения коронавируса.

София Саттарова